Россияне начали тратить больше денег

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Стабилизация российской экономики повлияла на финансовое поведение населения нашей страны. В 2015 году граждане предпочитали откладывать деньги из опасений за очередное ухудшение ситуации. Но сейчас жители расходуют все на текущие нужды.

Жители России стали больше тратить денег на текущие нужды. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), пишет газета "Известия".

В исследовании НАФИ утверждается, что еще в 2015 году 47% россиян пытались сохранить деньги, а после этого расходовать остаток. Однако в текущем году стало известно, что 46% граждан тратит все деньги сразу, не сберегая при этом ничего. К сбережениям наиболее склонны люди молодого возраста - от 18 до 24 лет, а также представители старшего поколения - от 55 лет.

По мнению экспертов, эти изменения связаны со стабилизацией экономики в стране. В частности, в 2017 году ситуация в экономике стала более стабильной по сравнению с 2015–2016 годами, из-за чего, многие россияне решили сделать крупные покупки, которые до этого по разным причинам откладывали.

По данным Центробанка, на горизонте 2017 года будет происходить постепенный переход от сберегательной модели поведения людей к потребительской.