Тиллерсон изложил позицию США по Сирии перед встречей Путина и Трампа

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президенты России и Соединенных Штатов намерены обсудить взаимодействие в Сирии на саммите G20. По его словам, Москва и Вашингтон уже добились значительных успехов по урегулированию сирийского конфликта.

Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят на встрече в рамках саммита G20 ситуацию в Сирии. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Прежде чем отправиться на саммит G20 в Гамбурге, я хотел бы прокомментировать нынешнюю ситуацию в Сирии, которая будет обсуждаться президентом (Трампом) на встрече с президентом России Путиным", - говорится в его заявлении на сайте Госдепа.

Тиллерсон отметил, что у России и США есть разногласия по ряду вопросов, однако у стран есть потенциал для успешной координации в Сирии для обеспечения стабильности и взаимной безопасности. По его словам, российская сторона является гарантом режима Башара Асада и несет ответственность за удовлетворение потребностей сирийского народа, а также за то, чтобы ни одна террористическая группировка не взяла контроль над освобожденными населенными пунктами.

"Россия также обязана предотвращать использование любого рода химического оружия режимом Асада", - говорится в заявлении.

По словам Тиллерсона, США и Россия уже добились прогресса по созданию зон урегулирования, которые позволили предотвратить взаимный побочный ущерб. Госсекретарь также отметил, что военачальники двух стран постоянно контактируют, чтобы избежать несчастных случаев между российской и американской сторонами в зоне боевых действий в Сирии. Все это, по словам Тиллерсона, свидетельствует о том, что США и Россия способны к дальнейшему прогрессу.

"Соединенные Штаты готовы изучить возможность создания совместных с Россией механизмов обеспечения стабильности, в том числе бесполетных зон, наблюдателей за соблюдением перемирия на местах, а также скоординированного оказания гуманитарной помощи", - отметил госсекретарь.

Глава Госдепа отметил, что совместная работа России и США по обеспечению стабильности в Сирии может заложить основу для прогресса в политическом урегулировании.

Главой задачей Тиллерсон назвал окончательную победу над "Исламским государством" (деятельность организации запрещена в России). Госсекретарь отметил, что ИГ находится в тяжелом положении после освобождения Ракки и может оказаться на грани полного поражения.

"Чтобы завершить миссию, международное сообщество, и особенно Россия, должно устранить препятствия для победы над ИГ и помочь обеспечить стабильность, которая помешает ИГ заново восстановить из пепла свой неудачный и мошеннический халифат", - заключил Тиллерсон.