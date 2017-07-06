Сторонники Мадуро покинули ранее захваченное здание парламента

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В Венесуэле сторонники президента страны Николаса Мадуро, накануне ворвавшиеся в подконтрольное оппозиции здание Национальной Ассамблеи, покинули парламент. Они удерживали в здании более 350 человек, включая политиков, журналистов и посетителей. В ходе стычек были ранены пять оппозиционных депутатов.

Люди начали покидать осажденное здание парламента Венесуэлы, куда накануне ворвались сторонники президента страны Николаса Мадуро, выступающие против оппозиционного парламента, передает Reuters.

Радикалы несколько часов удерживали в здании порядка 350 человек, включая депутатов, журналистов и посетителей. В результате осады пострадали пять оппозиционных политиков.

Как сообщает издание El National, в районе Национальной ассамблеи продолжаются столкновения между оппозицией, проправительственными силами и полицией. Часть улиц перекрыта баррикадами.

Это нападение решительно осудили в США. В Госдепе призвали правительство Венесуэлы обеспечить защиту Национальной Ассамблеи, гарантировать медицинскую помощь пострадавшим и обеспечить правосудие в отношении нападавших.

5 июля несколько десятков сторонников президента Мадуро атаковали парламент Венесуэлы, где проходило заседание. Сначала они блокировали здание, а затем ворвались в него, вооруженные камнями, палками и гранатами со слезоточивым газом. У некоторых было огнестрельное оружие.

В 2015 году на выборах оппозиционные силы получили большинство мест в парламенте. Из-за этого в стране разросся политический кризис, который выразился в противостоянии правительства президента Мадуро и парламента страны. За все время в результате столкновений сторонников и противников официальной власти погибли около 90 венесуэльцев, пострадали около 1,4 тысяч.

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