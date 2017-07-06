Польша получит американские системы ПРО Patriot

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Министерство обороны Польши объявило о подписании контракта на поставки американских систем ПРО Patriot. Как сообщил глава оборонного ведомства Антоний Мачеревич, комплексы поступят в распоряжение польских вооруженных сил до 2022 года. По его словам, они будут способны эффективно противодействовать системам "Искандер".

Польша подписала контракт на закупку американских комплексов противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на польского министра национальной обороны Антония Мачеревича.

Подписание состоялось в четверг в Варшаве во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа. Польские вооруженные силы получат системы ПРО до 2022 года.

"Был подписан меморандум, информирующий о том, что правительство США выражает согласие на продажу Польше систем Patriot в самой современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром. Эта система позволит эффективно противодействовать системам "Искандер", - сказал министр обороны Польши.