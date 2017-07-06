СКР разоблачил банду, причастную к убийству главы Сергиева Посада

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Следственный комитет арестовал 10 членов преступной банды, которая была причастна ко многих убийствам, в том числе – главы подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко в 2011 году. На данный момент преступники находятся под стражей.

СКР арестовал 10 членов преступной группировки, которая в Москве, Подмосковье и других регионах совершила не менее 18 убийств, в том числе бывшего главы подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следователи вышли на след банды, возглавляемой Константином Пискаревым, известным под прозвищем "Костя Большой". Петренко сообщила, что между Пискаревым и главой Сергиева Посада Евгений Душко произошел конфликт, связанный со служебной деятельностью главы городского поселения Сергиев Посад, в результате которого коммерческие интересы лидера банды могли пострадать.

Утром 22 августа 2011 года члены банды прибыли к дому Душко и стали ждать, когда глава города выйдет из дома и сядет в автомобиль. Затем Пискарев подошел к Душко и произвел не менее семи выстрелов из пистолета. Потерпевший скончался на месте, а нападавшие скрылись.

Деятельность банды характеризовалась устойчивостью, строгой дисциплиной, поддерживаемой ее лидером, тщательной подготовкой, планированием преступлений и конспирацией. Во время обысков был обнаружен большой схрон оружия.

В отношении преступников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.