В Гамбурге не стихают акции протеста в преддверии саммита G20

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Гамбург за день до открытия саммита "Большой двадцатки" встречает первых мировых лидеров. Город перешел практически на режим чрезвычайного положения, особое внимание - мерам безопасности. Не стихают акции протеста и столкновения с полицией. Между тем, о наиболее актуальных вопросах повестки G20 рассказал Владимир Путин. Его статья опубликована в немецкой газете Handelsblatt.

Борьба с терроризмом, миграция, локальные конфликты, а также проблемы экономики и экологии. Обмен мнениями по этим ключевым для мира вопросам на саммите в Гамбурге начнется в пятницу. Но эту встречу уже называют одной из самых сложных и важных за все последние годы, передает "ТВ Центр".

Свой личный взгляд на основные задачи "двадцатки" Владимир Путин высказал со страниц вышедшей в четверг немецкой деловой газеты Handelsblatt. Президент России, как и хозяйка саммита Ангела Меркель, предлагает обратить внимание на проблему изменения климата, подчеркивая: Москва будет выполнять Парижское соглашение, в отличие от вышедшего из договора Вашингтона. А в вопросах экономики, для решения которых изначально и собиралась G20, предлагает вернуться к главному принципу: торговые отношения между странами должны быть свободными и открытыми.

"Перед нами стоят действительно масштабные задачи. Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в норму, а его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях. В том числе – на распространение технологий. На наш взгляд, такие санкции не только бесперспективны, но и противоречат продвигаемым "двадцаткой" принципам взаимодействия в интересах всех стран мира", - отметил Путин.

Владимир Путин в Гамбург прилетит в четверг поздно вечером. В графике главы государства, помимо участия в официальных мероприятиях, около десятка двусторонних встреч. Плюс, переговоры с лидерами БРИКС, а также с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, на которых будут обсуждать ситуацию на Украине. Но больше всего мировая пресса говорит о первой личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Сирия, подтверждает Вашингтон вслед за Москвой, станет одной из главных ее тем.

"Важным аспектом, с которого следует начать, является восстановление доверия между нами и Россией в сфере военного и дипломатического сотрудничества. Мы надеемся, что это будет началом взаимодействия в других важных областях. Сейчас нам трудно сказать каковы намерения России по развитию наших отношений. Поэтому, я думаю, самое главное на этой встрече обмен мнениями между президентами Путиным и Трампом", - заявил Тиллерсон.

Комментарий госсекретарь США дает в самолете по пути в Польшу. В Варшаву Дональд Трамп летит договариваться о поставках американского сжиженного газа. Белый дом пытается навязать Европе свое топливо вместо совместного с Россией проекта "Северный поток -2", чем уже вызвал большое недовольство Берлина. О котором наверняка в четверг намекнет Ангела Меркель. Вечером у нее встреча с американским президентом.

Ну а Гамбург уже "на осадном положении". Вокруг выставочного центра Мессе растянулась зона безопасности. Многие жители предпочли на это время вообще уехать из города. Закрываются кафе и магазины. Из-за ограничений, связанных с саммитом, отменили даже концерт британского музыканта Элтона Джона. Самолету певца просто не выдали разрешение на посадку. Зато эффектные шоу в эти дни решили устроить антиглобалисты. В среду по улицам Гамбурга прошел сначала молчаливый митинг, активисты которого изображали зомби. Потом отгремела танцевальная демонстрация.

И это, говорят сторонники ультралевых движений, они еще только разогреваются. Очередная массовая акция протеста – в четверг вечером. И судя по красноречивому названию "Добро пожаловать в ад!", мирной она, вполне возможно, не будет.

Немецкие власти предупреждают: ультралевые активисты готовят нападения на военные патрули. Чтобы избежать провокаций, Минобороны на время саммита даже запретило солдатам носить униформу за пределами казарм. При этом на любые нарушения порядка полиция обещает реагировать жестко. Ничто не должно помешать переговорам мировых лидеров в Гамбурге. Слишком важные вопросы на них предстоит обсудить.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Германия, Гамбург.