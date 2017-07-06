Янукович поделился своим отношением к воссоединению Крыма с Россией

Теги: суд Украина янукович

В четверг в Киеве проходит новое судебное заседание по делу о госизмене Виктора Януковича. Сам бывший президент Украины заявил, что отказывается участвовать в процессе, итог которого заранее определен. И отзывает своих защитников. Накануне вечером политик дал интервью. По его словам, судебное разбирательство - это "чистой воды профанация". Нынешние украинские власти используют его, подчеркнул Янукович, чтобы скрыть собственные преступления.

Такое интервью Виктор Янукович очень хотел бы дать СМИ его родной страны. Но в зале ни одного украинского журналиста не было, передает "ТВ Центр". Они сегодня работают под гнётом цензуры, рассказывает экс-президент, и боятся приехать в Россию, чтобы пообщаться с ним. А он по понятным причинам не может поехать на Украину. Первый вопрос от российской прессы: каким Янукович видит будущее властей в Киеве. Нынешний украинский истеблишмент долго не продержится, уверен экс-президент.

"Я думаю, что перспективы у этой власти никакой нет. Но сколько времени - я не всевидящий, к сожалению, я на этот вопрос не могу ответить. Но я знаю, что сегодня народ этой власти не верит", - сказал Янукович.

Единственный шанс для киевских властей избежать неминуемой расплаты – уйти по-хорошему. Но, очевидно, на это они пойти не готовы. К слову, и сам экс-президент Украины не намерен покидать большую политику. Он надеется, что сможет ещё поспособствовать восстановлению мира у него на Родине. Это его мечта. Осуществить её, уверен Янукович, поможет только план, составленный в Минске.

"Он приведёт к выполнению задач, о которых я говорил: первое - завершение войны, второе - восстановление Донбасса, третье - создание условий жизни для людей безопасной. Это создание широкой автономии Донбасса в составе Украины", - заявил Янукович.

За произошедшее с Украиной за последнее время, а это и колоссальное падение уровня жизни, и раскол в обществе, и глубокий финансовый кризис, ответственность несут Соединённые Штаты. Они способствовали в 2014 году свержению власти, при которой в стране была стабильность, а потому должны присоединиться к урегулированию на Украине, наряду с Германией и Францией.

Говорил экс-президент и про соглашение с оппозицией, заключённое после событий на Майдане. Он и его адвокаты намерены привлечь к ответственности тех, кто в этом документе значится гарантом урегулирования ситуации в стране. Впрочем, Янукович и с себя ответственности не снимает. Он мечтает о единой Украине. А потому хотел бы снова видеть в составе страны и Крым. Но экс-президент признаёт: воссоединение с Россией - это решение жителей полуострова. И только они могли бы отыграть всё обратно. Те люди, которые пришли к власти на Украине в 2014 году, должны признать: они сами виноваты в том, что потеряли Крым.

"Тот период времени, когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решение. Я был 23 числа в Крыму я встречался с крымчанами. Я видел огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма", - рассказал Янукович.

Украина должна восстановить дружеские, добрососедские отношения с Россией. Без этого мира у него на Родине не будет никогда, добавил Янукович. Спросили его журналисты и про то, как сейчас протекает его жизнь.

Впереди у Януковича долгие и изнурительные судебные тяжбы. На Родине против него завели сразу два уголовных дела, которые ведутся с большими нарушениями. Экс-президента даже отказываются знакомить с документами. А потому, заявил Янукович накануне вечером, он отзывает защиту. Тем более, что не приходится сомневаться: власти в Киеве уже сделали всё, чтобы приговор был обвинительным, а значит, Януковича приговорят к пожизненному заключению. В этом случае единственный шанс на оправдание - подать иск в Европейский суд по правам человека.

Евгения Карих, "ТВ Центр".