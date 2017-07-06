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Как сделать инфраструктуру российских городов комфортнее обсуждают в четверг на ежегодной международной конференции Moscow Urban Forum. На открытии побывал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр столицы Сергей Собянин дал старт дискуссии в рамках Московского урбанистического форума. "Перспективы развития городов, вклад агломерации в экономический рост, социальные последствия урбанизации - эти вопросы сегодня прочно вошли в актуальную повестку правительств большинства стран мира. Такой интерес совершенно неслучаен. Урбанизация является одним из главных процессов современного мира. Каждый год в мире появляется три новых города размером с Шанхай и четыре города размером с Нью-Йорк. К 2025 году население крупнейших городских агломераций достигнет 2 миллиардов человек, и они будут производить ВВП 60% от мирового. Гигантские изменения затрагивают не одну страну или континент, а всю нашу планету в целом", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Moscow Urban Forum объединяет лучших мировых архитекторов из более чем 60 стран, градостроителей, инвесторов и самих горожан, передает "ТВ Центр". Посетители форума смогут послушать лекции и побывать на выставках городского искусства. А также посетить так называемые шоу-румы, на одном из которых будет представлены варианты отделки домов, включенных программу реновации.

Все желающие смогут изучить и потрогать детали будущих домов, начиная от стен до дверных ручек.