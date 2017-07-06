ГП потребовала заблокировать в интернете оправдывающие экстремистов материалы

Теги: Общество интернет генпрокуратура блокировка экстремизм роскомнадзор

Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать в интернете материалы, оправдывающие действия запрещенных в России группировок "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и "Правый сектор". В надзорном ведомстве пояснили, что выявили подобные материалы в ходе мониторинга российского сегмента Сети.

Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать в интернете материалы, оправдывающие действия экстремистских и террористических организаций. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре рассказали, что провели мониторинг российского сегмента интернета, в ходе которого обнаружилось множество подобных материалов.

"Установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории России организаций "Правый сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта", "Джебхат ан- Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии", - отметили в ГП.

Кроме того, надзорное ведомство выявило информационные ресурсы националистического толка, которые пропагандируют идеи национальной и религиозной розни.