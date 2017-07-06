Церковные приюты для женщин помогают мамам справиться с трудностями

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Для молодых мам, и тех, кому некуда идти. Кто лишился работы и просто нуждается в помощи, открыты двери кризисных центров гуманитарной помощи. Сейчас по всей стране действует 50 церковных приютов для женщин. В независимости от веры и национальности там можно получить социальную, юридическую, материальную и духовную поддержку.

Сводный хор из многодетных семей. И совсем не важно, что солистам от 5 до 50 лет. Себя они называют "шумовой оркестр". Но вместо шума настоящее музыкальное сопровождение - гитары, ложек и всех подручных средств. Так рождается совместное творчество семей с непростыми судьбами, передает "ТВ Центр".

Петь, когда хочется плакать, вопреки всем жизненным трудностям, учат здесь - в Центре гуманитарной помощи. Это единственный подобный проект в Смоленской области. При поддержке местной епархии в Вязьме удалось создать место, где каждая нуждающаяся семья может получить любую помощь - от материальной до психологической.

"У нас особый проект "Дети наших сел", чтобы люди, живущие в сельской глубинке, которые вообще всего лишены, не чувствовали себя ненужными, заброшенными и одинокими", - рассказала руководитель Центра гуманитарной помощи в Вязьме Светлана Панченкова.

Магазин, где не нужно доставать кошелек. Здесь всегда найдется, чем накормить семью. А в вещевом отделе можно выбрать одежду для детей, которая не всегда родителям по карману.

Материальную поддержку здесь уже получили более 10 тысяч человек. Это семьи, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, многодетные и малоимущие.

Сотни семей обращаются и в московский центр гуманитарной помощи. Семья Илюхиных при такой поддержке вырастила уже шестерых детей. А иногда помогают и просто вовремя остановиться. В родильном доме Подольска при инициативе православной церкви организован психологический кабинет для женщин, решившихся на аборт.

"Я привожу примеры женщин, которые родили детей в очень непростых ситуациях, и как изменилась их жизнь после этого, потому что женщина, которая выбирает жизнь, она в любом случае выбирает жизнь не только одного человека, ведь это целое поколение", - говорит психолог программы "Спаси жизнь" Марина Антонова.

Для нового поколения есть и свое жилье. Это настоящий "Дом для мамы". Православная служба помощи "Милосердие" организовала первый в Москве кризисный центр для беременных женщин или мам, оказавшихся на улице. Комфортные, почти домашние условия. За 5 лет работы этот центр стал настоящим убежищем для 200 мам, попавших в трудных жизненные условия, и их детей. Половина из них свои первые шаги делала в этих стенах.

Помогают не только воспитать ребенка, но и самой встать на ноги, освоить новую профессию и окрепшей выйти в большую жизнь, чтобы новое поколение россиян стало больше.

Елена Сахно, "ТВ Центр".