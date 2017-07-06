В Москве обсудили благоустройство зон отдыха

Теги: Москва единая россия обсуждение благоустройство парк

Благоустройство зон отдыха обсудили в четверг на заседании Общественного совета проекта партии "Единая Россия" под названием "Парки малых городов".

По словам координаторов инициативы "Парки малых городов", "зелёные территории" - не только способствуют оздоровлению жителей, но также являются важной частью городской экологии, передает "ТВ Центр".

Согласно проекту, парки должны соответствовать всем нормам, быть удобными и ухоженными. Для этих целей из бюджета выделили 500 миллионов рублей. Деньги пойдут на благоустройство парков в 72 регионах нашей страны. Проект долгосрочный, он рассчитан на 3 года. При проведении работ будет учитываться мнение самих горожан.