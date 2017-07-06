В Индии разбился военный вертолет

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Вертолет ВС Индии потерпел крушение в штате Раджастхан. Это произошло в населенном пункте Балесар. О пострадавших не сообщается.

В Индии в штате Раджастхан разбился вертолет местных ВС. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания Indian Express, катастрофа произошла в населенном пункте Балесар. О пострадавших пока ничего не известно.

Между тем, РИА Новости утверждают, что в Балесаре разбился не вертолет, а самолет МиГ-23. Оба пилота катапультировались.