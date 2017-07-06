Глава Крыма решил уволить трех министров и мэра Ялты

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Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении отправить в отставку мэра Ялты, трех министров и своего заместителя. По его словам, окончательное решение будет принято на заседании Госсовета республики в пятницу.

Мэр Ялты, замглавы Крыма и трое министров республики уйдут в отставку. Об этом на своей странице в Facebook заявил губернатор Сергей Аксенов.

"В работе коллег были и достижения, и ошибки. Обновление кадров – естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти", - сказал он.

Аксенов намерен отправить в отставку министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. Кроме того, губернатор намерен рассмотреть вопрос об увольнении своего заместителя Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК "Черноморнефтегаз". На его место придет мэр Судака Владимир Серов.

Новым министром курортов и туризма станет Вадим Волченко, главой министерства топлива и энергетики – Вадим Белик, министерство ЖКХ возглавит Марина Горбатюк.

Аксенов также поручил написать заявление об увольнении мэра Ялты Андрея Ростенко.

"В ближайшее время пройдет открытый конкурс на замещение должностей глав администраций Ялты и Судака", - отметил губернатор.

Кадровые вопросы будут рассмотрены на заседании Госсовета Крыма, которое состоится в пятницу.