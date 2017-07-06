На севере США произошло землетрясение
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В США в штате Монтана произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр землетрясения находился в 54 километрах к северо-западу от города Хелена. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в США в штате Монтана. Об этом сообщает ТАСС.
По данным американской Геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 54 километрах к северо-западу от города Хелена. Очаг залегал на глубине 4,3 километра.
О разрушениях и жертвах ничего не известно.