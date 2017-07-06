Защита Януковича вышла из судебного процесса по делу о госизмене

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Защита экс-президента Украины Виктора Януковича подала суду заявление о невозможности продолжения процесса по делу о госизмене. По словам адвокатов, количество правонарушений, совершенных Генпрокуратурой и судом приводят к никчемности любого решения.

Адвокат Виталий Сердюк, защищающий интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявил о невозможности продолжения процесса и осуществления правосудия, передает ТАСС.

"Только что защитой было подано заявление, которым констатировала невозможность совершения правосудия. Янукович поставил точку в этом процессе, который стал политическим ток-шоу. Количество правонарушений, которые были совершены Генпрокуратурой и судом, ставят на нем точку и приводят к никчемности любого решения", - сообщил адвокат.

В среду Янукович заявил, что отказывается от участия в суде и отзывает своих адвокатов. По его мнению, в ходе судебного процесса были нарушены все возможные нормы права, Конституция Украины, а вердикт суда "заранее определен".

Адвокат Сердюк отметил, что без участия Януковича суд не будет иметь юридической силы, а попытки Генпрокуратуры назначить госзащитника из центра бесплатной правовой помощи не увенчается успехом.

Защита Януковича подчеркнула, что экс-президент намерен не прекращать борьбу. Он передал в Генпрокуратуру свое заявление о совершении госпереворота в 2014 году, а также заявление об уголовном правонарушении в связи с незаконным формированием состава суда.

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