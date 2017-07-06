Роскомнадзор заблокировал ряд экстремистских сайтов по требованию ГП

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Роскомнадзор ограничил доступ к ряду крупных интернет-ресурсов националистического и экстремистского содержания. Ранее об этом просила Генпрокуратура.

Роскомнадзор заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка по требованию Генеральной прокуратуры, передает "Интерфакс" слова главы ведомства Александра Жарова.

Он подчеркнул, что неукоснительное соблюдение российских законов является обязательным для всех интернет-ресурсов, включая социальные сети и мессенджеры.

Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать в интернете материалы, оправдывающие действия запрещенных в России группировок "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и "Правый сектор". А также ресурсы националистического толка, которые пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, в частности сайт "Спутник и Погром".

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