МИД России: террористы в Сирии готовят провокации с химоружием

Теги: сирия сша мид террорист Сирийский конфликт

Террористы в Сирии планируют постановочные провокации с целью оправдать удары США по сирийской правительственной армии. Новая акция может произойти в принадлежавшей оппозиции Восточной Гуте.

Сирийские террористы готовят провокации с применением химического оружия для обоснования ударов коалиции по проправительственным силам, передает ТАСС слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В МИД России заявили, что провокация будет проведена в недоступном для официальных сирийских властей месте, например, в Восточной Гуте.

Кроме того, Москва намерена добиться тщательного расследования химической атаки в Хан-Шейхуне, произошедшей 4 апреля. Тогда в ответ на атаку США нанесли авиаудар по базе Шайрат. По словам Башара Асада, никакой химатаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе.

3 июля Захарова сообщила о разоблачении "химического шоу" с применением хлора в Айн-эт-Терме сирийскими войсками.

29 июня МИД России заявил об очередной провокации со стороны США против правительства Башара Асада. По словам Захаровой, Белый дом распространил заявление, в котором обвинил режим Асада в потенциальном применении химического оружия против мирных жителей.

Читайте также:

Российские военные доставили 5 тонн гумпомощи в провинцию Хомс

Опубликовано видео ударов ВКС России по объектам ИГ в Сирии

В Астане договорились задействовать российскую военную полицию в САР

В буферных зонах в Сирии могут разместить российскую военную полицию

Сирия обвинила ОЗХО в нежелании расследовать химатаку в Идлибе