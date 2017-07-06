В МИД ответили на утверждения США о "рабах из КНДР" в России

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В МИД России ответили на утверждения Госдепа США о создании на территории нашей страны трудовых лагерей для граждан КНДР. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что эти заявления безосновательны.

Заявления Госдепартамента США о принудительном труде северокорейских граждан в трудовых лагерях на территории России являются безосновательными. Об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Утверждения о якобы принудительном труде северокорейских граждан в так называемых "трудовых лагерях на территории России", как было написано в докладе Госдепартамента США о ситуации с торговлей людьми, безосновательны", - приводит слова Захаровой "Интерфакс".

Она добавила, что эти измышления и фантазии Госдепа преследуют только одну цель – "использовать правочеловеческий инструмент для оказания одностороннего давления на КНДР".

В июне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что около 80 тысяч граждан Северной Кореи заняты на принудительных работах в трудовых лагерях, которые якобы созданы на территории России и Китая. Он считает, что Москва не так давно продлила договоренности с Пхеньяном, в рамках которых КНДР создает трудовые лагеря на территории России.

По его словам, многие северокорейцы трудятся по 20 часов в сутки, а зарплата, которая им выплачивается, идет властям КНДР. Таким способом Пхеньян получает около 100 миллионов долларов в год.