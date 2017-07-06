Министр образования Васильева намерена вернуть школы государству

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Министр образования России Ольга Васильева намерена в рамках образовательной реформы вернуть контроль над школами и передать их в подчинение региональным властям. По ее словам, предыдущая реформа принималась в 90-е годы, однако сейчас в стране совершенно другой исторический период.

Министр образования Ольга Васильева намерена вернуть государственный контроль над школами. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Минобрнауки.

"Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону", - отметила она.

По ее словам, предыдущая образовательная реформа принималась в 90-е годы, и это был совершенно иной исторический период. В настоящее время, по мнению Васильевой, школам необходимы государственные "опека и забота".

В рамках новой реформы образования планируется передать школы из муниципального подчинения в городское. Это, по словам Васильевой, необходимо для укрепления вертикали управления во главе с Минобрнауки. Она подчеркнула, что муниципальное управление лишает ведомство практически всех рычагов влияния.

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