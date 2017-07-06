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На ВДНХ начал работу шоу-рум программы реновации. Об этом в ходе Московского урбанистического форума сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В рамках урбанистического форума на ВДНХ открылся шоу-рум программы реновации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Для информирования жителей о готовящейся программе реновации, о том жилье, которое они получат в рамках этой программы, и подготовили и построили на ВДНХ шоу-рум. Это один этаж того здания и тех квартир, в которые они будут переезжать. С элементами благоустройства, с малыми формами, детскими площадками, газонами. Сегодня каждый житель, желающий посмотреть, может приехать на ВДНХ в павильон №75, зайти в конкретную квартиру и посмотреть, какая будет дверь, какой будет пол, как будет обеспечена безопасность", - сказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он также напомнил, что дома, которые будут строить, представляют собой дома комфорт-класса. "Используются особые виды материалов под особым контролем наших лабораторий с использованием лучших технологий, но только отечественных", - уточнил Левкин.

Посетители шоу-рума, где представлена внутренняя отделка новых домов, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек в столице, могут потрогать ручки на дверях и окнах, проверить сантехнику, посмотреть внутреннюю отделку подъезда и многое другое.