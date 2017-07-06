Россия направила ноту в МИД Болгарии из-за осквернения памятника

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Россия направила в Министерство иностранных дел Болгарии ноту в связи с осквернением памятника Красной армии в Софии. Как сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Москва потребовала провести тщательное расследование инцидента и привлечь к ответственности виновных.

Россия направила ноту Министерству иностранных дел Болгарии из-за осквернения памятника Красной армии в Софии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.



"В связи с происшествием нашим посольством в Софии была направлена нота в МИД Болгарии с требованиями обстоятельного расследования инцидента, привлечения к ответственности виновных и принятия надлежащих действий по приведению мемориала в порядок", - сказала она.

По словам Захаровой, российская сторона рассчитывает, что власти Болгарии предпримут необходимые меры, чтобы не допустить в будущем актов вандализма в отношении памятников общей истории двух стран.