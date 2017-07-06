Трамп заявил о дестабилизирующих действиях России
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать взаимодействие с партнерами по НАТО. По его словам, Соединенные Штаты расширяют партнерство в том числе "в ответ на действия и дестабилизирующее поведение России" в Восточной Европе.
США будут полностью выполнять свои союзнические обязательства в рамках НАТО, заявил глава американского Белого дома Дональд Трамп на пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.
По его словам, Вашингтон все еще считает взаимодействие с партнерами по Североатлантическому альянсу "критически важным для сдерживания конфликтов и предотвращения войны между великими державами".
Трамп добавил, что США продолжат и расширят такое сотрудничество в НАТО, в том числе "в ответ на действия и дестабилизирующее поведение России" в Восточной Европе, передает ТАСС.
Также американский лидер отметил, что Россия могла вмешиваться в президентские выборы в США. При этом он допустил, что причастны к этому могут быть и другие страны. "Я думаю, это была Россия, но это могли быть и другие страны, в это могло быть вовлечено большое количество людей", - сказал Трамп.
Кроме того, он подчеркнул, что его предшественник Барак Обама знал о якобы попытках России повлиять на выборы, но не предпринял никаких шагов в связи с этим.
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