Движение транспорта по Тверской улице ограничат с 8 по 10 июля

Теги: Ограничение движения благоустройство москва транспорт

На Тверской улице в выходные ограничат движение. За это время по программе "Моя улица" там проложат подземную кабельную канализацию, куда затем уберут воздушные провода. Активная работа в выходные позволит строителям раньше освободить улицу.

На Тверской улице в эти выходные ограничат движение. С 8 по 10 июля для автомобилей будет закрыт участок от Пушкинской до Триумфальной площади.

Ограничения начнут действовать в ночь с пятницы на субботу с 00:00, их снимут в 05:00 понедельника. Объехать Тверскую можно будет по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

Ограничения необходимы для проведения работ по устройству кабельной канализации. Такая схема перекрытий позволит сократить сроки и поможет строителям раньше освободить улицу.

"Трубы кабельной канализации проходят вдоль всего участка Тверской, а также 1-й Тверской-Ямской. Они идут параллельно друг другу, их нужно соединить при помощи восьми пересечек, они как раз расположены под проезжей частью. Для выполнения этих работ необходимо задействовать все пространство улиц", — рассказали в Департаменте капитального ремонта.

Сначала на тех участках Тверской, где проходит кабельная канализация, при помощи пяти дорожных фрез срежут старый асфальт, а затем приступят к разборке бетонного основания. На всей дороге убирать асфальт не будут, покрытие снимут с участка площадью около 500 квадратных метров. После этого начнут прокладку траншеи под новую кабельную канализацию. Там установят восемь колодцев и проложат три километра труб.

В дальнейшем через новые колодцы под землю уберут воздушные провода. Перекрывать автомобильное движение и раскапывать проезжую часть для этого не потребуется.

После того как трубы кабельной канализации будут проложены, траншею засыплют несколькими слоями песка. Каждый из них уплотнят, чтобы избежать в будущем просадок дорожного полотна. Для этих работ потребуется 450 кубических метров песка. Затем на слой песка в траншее уложат 107 кубометров бетонной смеси.

В ночь с субботы на воскресенье рабочие приступят к укладке временного асфальтобетонного покрытия. Процесс будет проходить в два этапа: сначала на бетонную смесь уложат нижний слой крупнозернистого асфальтобетона толщиной 13 сантиметров. После этого приступят к укладке верхнего слоя покрытия того же состава толщиной шесть сантиметров. Оба слоя уплотнят с помощью катка. Всего в этих работах будут участвовать пять экскаваторов-погрузчиков и десять катков. Капитальный ремонт асфальта на Тверской планируется провести позже.

В следующие выходные — 15 и 16 июля — схожие работы будут проводить на 1-й Тверской-Ямской улице. Движение ограничат в ночь с пятницы на субботу с 00:00 до 05:00 понедельника. Доступным для транспорта останется проезд по участку от улицы Чаянова до переулка Александра Невского.

В прокладке коммуникаций на Тверской и 1-й Тверской-Ямской будут задействованы более 450 рабочих и свыше 160 единиц техники, в том числе 40 погрузчиков, 60 самосвалов и два экскаватора.