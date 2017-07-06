Лидера группировки "Шалтай-Болтай" приговорили к 2 годам колонии

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Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев приговорен к двум годам колонии общего режима. Он обвиняется в совершении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима, сообщает "Интерфакс".

Адвокат Аникеева заявил, что защита не будет обжаловать приговор, планирует подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В среду в закрытом режиме прошло заседание в суде по делу Аникеева. Гособвинение просило приговорить Аникеева к 2,5 годам колонии общего режима. Защита, в свою очередь, просила назначить Аникееву наказание в виде штрафа.

Аникеев обвиняется в совершении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Он был причастен к взлому почты шести человек. В частности, Елены Морозовой из группы "Сумма", работника "Сбербанка" Евгения Кислякова, пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой, телеведущего Дмитрия Киселева, работника администрации президента Тимура Прокопенко, а также помощника российского лидера Андрея Белоусова.

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