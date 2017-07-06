Не менее 19 человек погибли в результате ДТП в Китае

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На юге Китая перевернулся пассажирский автобус, не менее 19 человек погибли. Причины ДТП пока не установлены. Сообщается, что автобус перелетел отбойник, вылетел на разделительную полосу и перевернулся на крышу.

На юге Китая автобус, перевозивший 44 пассажира, перевернулся на крышу, по меньшей мере 19 человек погибли, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

ДТП произошло в провинции Гуандун на трассе Гуанчжоу-Хэюань. По неустановленной причине автобус перелетел отбойник, вылетел на разделительную полосу и перевернулся на крышу. Участок трассы, где произошла авария, перекрыт.

Более 10 пострадавших доставили в местные больницы, среди них четверо детей.

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