На автовокзале сирийской Хамы прогремел взрыв
На автовокзале в сирийском городе Хама прогремел взрыв. Об инциденте сообщило государственное агентство SANA. Подробности происшествия не уточняются.
В сирийском городе Хама прогремел взрыв на автовокзале. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на государственные СМИ Сирии.
Город находится под контролем государства. Подробности инцидента не уточняются. С начала года в контролируемых правительством городах Дамаск и Хомс произошло несколько атак.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на местное телевидение, в результате взрыва погибли несколько мирных граждан. Точных данных о жертвах не приводится.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
06 июля 2017
МИД России: террористы в Сирии готовят провокации с химоружием
-
06 июля 2017
Российские военные доставили 5 тонн гумпомощи в провинцию Хомс
-
06 июля 2017
Тиллерсон изложил позицию США по Сирии перед встречей Путина и Трампа
-
05 июля 2017
Опубликовано видео ударов ВКС России по объектам ИГ в Сирии