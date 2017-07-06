На автовокзале сирийской Хамы прогремел взрыв

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На автовокзале в сирийском городе Хама прогремел взрыв. Об инциденте сообщило государственное агентство SANA. Подробности происшествия не уточняются.

В сирийском городе Хама прогремел взрыв на автовокзале. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на государственные СМИ Сирии.

Город находится под контролем государства. Подробности инцидента не уточняются. С начала года в контролируемых правительством городах Дамаск и Хомс произошло несколько атак.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на местное телевидение, в результате взрыва погибли несколько мирных граждан. Точных данных о жертвах не приводится.