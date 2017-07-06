На ВДНХ начал работу шоу-рум программы реновации

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В Москве на ВДНХ в четверг стартовал седьмой Московский урбанистический форум. Тема пленарного заседания в этом году - "Эпоха агломераций, новая карта мира". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что форум помогает подготовить оптимальные модели управления крупными городами. Также мэр столицы посетил шоу-рум программы реновации, где москвичи могут увидеть, как будут выглядеть новые квартиры в домах, которые будут построены взамен снесенных пятиэтажек.

Вся Москва - как на ладони. Мультимедийный макет на стенде комплекса городского хозяйства. Внутри - 12 основных направлений работы - от развития жилищного фонда и энергоэффективных технологий до программ озеленения. Российская столица признана самой динамично развивающейся городской агломерацией. Это отражает и физико-экономическая модель, передает "ТВ Центр".

Уже в седьмой раз Московский урбанистический форум собрал под одной крышей экспертов в области урбанистики со всего мира - в том числе мэров иностранных городов, представителей крупных компаний и органов власти. На форуме выступил Сергей Собянин.

"Само по себе создание агломераций, конечно, не гарантия успеха ни города, ни страны. Поэтому одни агломерации бывают успешными, а другие отстают в развитии. Почему это происходит? В чем преимущества и недостатки каждой из моделей управления агломерациями? Какие инфраструктурные проекты дают наибольшую отдачу? Какова оптимальная плотность населения и застройки? Как предотвратить скученность и в том числе оптимальную концентрацию ресурсов? Именно поэтому мы посвятили сегодняшний форум обсуждению проблем городских агломераций. Рассчитываем на серьезный разговор, результатом которого будут содержательные выводы и практические рекомендации", - заявил Собянин.

В городах сегодня проживает две трети россиян. И три миллиарда человек по всему миру. Правильно расставленные акценты городской политики - залог комфортной жизни любого мегаполиса мира.

"Урбанизация является позитивным и необратимым трендом. Глобальная организация концентрирует наиболее активных людей и является главными точками роста своих стран и регионов. Искусственные ограничения развития мегаполисов приведет не к повышению развития темпов развития малых и средних городов, а к общим потерям, когда снизятся темпы развития экономики в целом", - указал Собянин.

Москва занимает второе место по темпам строительства новых дорог, третье - по стоимости проезда в общественном транспорте и по числу бесплатных точек Wi-Fi на 100 тысяч населения, второе место по площади зеленых насаждений на душу населения. Москва - локомотив всех городских агломераций в России, отметили на форуме. Стратегия развития российских регионов должна подтянуть остальные субъекты.

"Совсем недавно, совместно со всеми руководителями регионов, была одобрена концепция этой стратегии, в которой определены приоритеты. И в числе этих приоритетов - увеличение количества точек экономического притяжения, точек экономического роста городских агломераций, их инфраструктурное развитие и максимальное рассредоточение на территории нашей огромной страны", - отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак.

Само по себе создание агломераций, конечно, успеха не гарантирует. Надо изучать каждую существующую модель. Учитывать плотность населения и застройки, чтобы оптимально использовать ресурсы и избежать скученности. Потому павильон, посвященный программе реновации - ключевая площадка форума. По будущим квартирам можно пройтись уже сейчас. Посмотреть планировку и даже потрогать руками предлагаемые виды отделочных материалов.

Но в Москве можно увидеть не только новые квартиры. Вся страна, как на ладони, будет представлена в парке "Зарядье" - в самом сердце столицы. Имитация нескольких климатических зон, уникальный парящий мост - все это вскоре станет еще одной визитной карточкой города. Как и знаменитое на весь мир метро. Оптимизировать транспортные потоки в таком большом городе, как Москва, это особая задача.

Фестивальная программа для всех желающих пройдёт до 9 июля. Это лекции, мастер-классы, экскурсии, перформансы и кинопоказы на ключевых московских площадках. А до 12 июля продлится выставка крупнейших мега-проектов развития Москвы и городов России.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".