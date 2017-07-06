Столица готовится ко Дню московского транспорта

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Москва готовится к большому празднику. Уже в эту субботу в столице впервые пройдет День московского транспорта. Для посещения откроются автобусные парки, трамвайные депо и электродепо метро. В парках пройдут концерты, выставки и квесты, а день завершится фейерверком и ночным велопарадом.

Первым общественным транспортом в Москве была конка. Аналог современного трамвая - вагон по рельсам тянула пара лошадей. Такую систему внедрили на московских улицах 145 лет назад- 7 июля 1872 года. В эти выходные в столице решили вспомнить это событие и устроить День московского транспорта, передает "ТВ Центр".

"Сегодня у нас генеральная репетиция парада в честь дня московского транспорта. Первый раз празднуем этот действительно уникальный праздник. Когда все виды общественного транспорта, все виды городского транспорта вместе отмечают этот праздник", - рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Колонны раритетного транспорта пройдут от улицы Дениса Давыдова до Фрунзенской набережной, где останутся на праздничную экспозицию. Там можно будет увидеть, например, синий троллейбус, который воспевал Булат Окуджава или автобус, известный по легендарной картине "Место встречи изменить нельзя".

Рядом с каждой автомашиной будут актеры в стилизованных костюмах, которые устроят яркое представление. Посетить ретро-выставку можно будет в субботу с 11 утра до 5 вечера. А вообще день московского транспорта теперь будут отмечать каждый год - во вторую субботу июля. Соответствующий закон уже подписал мэр столицы.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".