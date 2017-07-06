Отец "пьяного мальчика" признан потерпевшим по делу о халатности

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В четверг по делу о халатности в гибели шестилетнего "пьяного мальчика" из Балашихи его отец Роман Шимко был признан потерпевшей стороной. Ранее он проходил как свидетель.

Роман Шимко признан потерпевшим по уголовному делу о халатности судебных экспертов, проводивших исследования в рамках дела о ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб его шестилетний ребенок. Об этом сообщает со ссылкой на следственные органы корреспондент "ТВ Центра" Егор Киселев.

"У меня появилась надежда, что эксгумации удастся избежать и добраться до истины можно будет с помощью документов, которые имеются в деле. Я все-таки думаю, я надеюсь, что эти люди сознаются сами, расскажут, как и для чего они это сделали", - сказал Роман Шимко.

"Надо установить, как 2,7 промилле оказались в крови у погибшего, это раз, когда они там оказались, при жизни и после смерти. Вот от этого и плясать будем. Если будет установлено, что кровь оказалась до аварии, это один вопрос, если установлено, что после, тогда надо круг лиц выяснять, кто к этому причастен, а он может быть и обширный", - рассказал адвокат Романа Шимко Виктор Данильченко.

2,7 промилле в крови шестилетнего Алёши Шимко – запредельная дозировка алкоголя. Находясь в таком состоянии мальчик, вероятнее всего, не мог бы держаться на ногах, а лежал без сознания.

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