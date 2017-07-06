СКР выясняет обстоятельства отравления семьи в Наро-Фоминске

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Следственный комитет проверяет все обстоятельства отравления местных жителей в подмосковном Наро-Фоминске. На минувшей неделе по неизвестной пока причине пострадала целая семья. Отец скончался ещё до приезда "скорой помощи". Мать и сын оказались в реанимации. По одной из версий, люди могли получить порцию яда вместе с ягодами, которые они купили на ближайшем рынке.

На рынке в Наро-Фоминске продавцы сегодня съедают за прилавком столько же клубники, сколько продают. Важно всем доказать: ягода - не ядовитая. Об отравлении заговорили вскоре после трагедии в одной из наро-фоминских семей. Поели за ужином клубнички, и случилось страшное, передает "ТВ Центр".

"Дальше я часов через 5 - 6 очнулся, увидел отца рядом - лежит, не дышит. И мама при смерти лежит. Я пытался её привести в чувства. Но она была очень слабая. Даже глаза не могла открыть", - рассказывает Егор Ермолов.

Приехавшая скорая подтвердила смерть отца, остальных отвезли в реанимацию. Мама до сих пор в больнице. Выводы врачей и патологоанатомов вызывают серьезные вопросы. "Отравление просто каким-то токсином. У отца причина смерти написали - отравление каким-то неизвестным ядом. Что за яд, можно будет сказать только после результатов анализов", - говорит Егор Ермолов.

Анализы будут готовы не скоро - с момента отравления прошло всего 10 дней. Тем временем расследованием этого загадочного дела занялся Следственный комитет. "В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях установления всех обстоятельств происшествия. Назначен комплекс необходимых экспертиз с целью установления вещества, вызвавшего отравление. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Елена Фокина.

На этой неделе появились предположения, что причиной отравления была вовсе не сладкая ягода, а газ. Мол, из-за его утечки погиб отец семейства и попали в больницу мама с сыном. Но выжившие эту версию полностью отрицают.

"В полиции думают, что это газ. Но это точно не газ. Потому что у нас животные дома - и кошка, и собака. Они в нормальном состоянии. И скорая приезжала, участковый приезжал - они запаха газа тоже не почувствовали. И приезжала газовая служба - делали полную проверку подъезда, газовую утечку не обнаружили", - отметил пострадавший.

Тем временем на рынке идет свое расследование. После дотошной проверки со стороны соответствующих органов продавцы и покупатели сами выступают в роли местных Пуаро. Версию мести отдельно взятой семье отрицают соседи. Говорят, жили тихо, не было у них никогда никаких врагов.

Похоже, в ближайшее время будет раскрыто весьма необычное "клубничное" дело. Все-таки - погиб человек, да еще и от неизвестного яда. Где именно была отрава? Можно ли есть теперь ягоды? Продавцы ведь каждую не попробуют. Сезон в разгаре. Теперь одна надежда - на следователей.

Ольга Стрельцова, Валерия Дзгоева, Александр Терентьев, "ТВ Центр".