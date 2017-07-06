В Звёздном городке готовят новый экипаж МКС

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В Звёздном городке проходят тренировки космонавтов: в следующем году очередному экипажу предстоит отправиться на МКС, который должен быть готов к любым нештатным ситуациям. Причём, решения и на Земле, и в космосе нужно научиться принимать быстро и слаженно, а ещё предстоит привыкнуть к тяжёлой экипировке.

Под прицелом камер и пристальным взглядом журналистов сосредоточиться не просто. Особенно, если нужно демонстрировать трюки, достойные Гарри Гудини. главные герои - не фокусники, а космонавты, которым предстоит выбраться из спускаемого аппарата. По легенде, во время посадки произошел сбой, и капсула не приземлилась в Казахстане, как планировалось, а упала в воду. Для того, чтобы выбраться из нее, дается только 8 минут. А сделать это не так просто, три человека заперты в тесном пространстве - три кубических метра. Сидят в позе эмбриона, прижав колени к голове, передает "ТВ Центр".

Но и это еще не все. Потом космонавты должны собраться вместе, обязательно взяться за руки. Это нужно для того, чтобы убедиться - все из аппарата вылезли и никому ничего не угрожает. А чтобы вызвать помощь, в воздух запускают несколько сигнальных ракет.

Далее уже работа спасателей и водолазов. Космонавтов аккуратно погружают в лодку и везут к берегу. Там их ожидает разбор полетов. За всей тренировкой пристально наблюдает команда специалистов. Как кто справился с экстремальными условиями, узнают позже. Пока же можно сделать победное селфи и поделиться впечатлениями.

Жаркая погода хороша только для наблюдений с берега. Сами космонавты насладиться ей не могут - на них надето несколько слоев экипировки. В комплекте свитер, куртка и защитный комбинезон. Все вместе превращает костюм в баню. За одну такую тренировку можно сбросить до пяти килограммов.

Знакомство обещает быть длительным - в следующем году этот экипаж в составе космонавта Олега Кононенко, астронавта Давида Сен-Жака и Серины Онон-Чэнселлор планируется отправить на МКС.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".