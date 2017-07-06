Кремль не согласен со словами Трампа о дестабилизирующих действиях России

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о несогласии с заявлением американского лидера Дональда Трампа о дестабилизирующих действиях России. По его словам, до личной встречи лидеров понимания истинных подходов друг друга к двусторонним отношениям нет.

В Кремле не согласны с заявлением президента США Дональда Трампа о дестабилизирующих действиях России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать взаимодействие с партнерами по НАТО. По его словам, Соединенные Штаты расширяют партнерство в том числе "в ответ на действия и дестабилизирующее поведение России" в Восточной Европе.

"Мы не согласны с таким подходом", - заявил Песков.

Он также отметил, что в ходе первой личной встречи Путин и Трамп смогут понять истинные подходы друг друга к двусторонним отношениям. Песков отметил, что у российской стороны пока нет понимания на этот счет. Ранее о непонимании намерений России заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Поэтому мы все и ждем первую встречу двух президентов, они смогут лично обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам. Это будет возможность познакомиться и понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется средствами массовой информации", - сказал Песков.