СБУ подозревает пограничников из России в посягательстве на целостность Украины

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СБУ возбудила дело в отношении двух российских пограничников, которые в июне были задержаны на территории Украины. Россиян подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

В отношении российских пограничников, которые были задержаны в Херсонской области, СБУ возбудила уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Об этом сообщает "Интерфакс".

В СБУ заявили, что сотрудники ФСБ России Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов с декабря 2016 года до 30 июня 2017-го выполняли служебные задачи в интересах России с "целью изменения границ территории или государственной границы Украины".

В июне Погранслужба Украины сообщила о задержании двух граждан России на украинской территории. В ведомстве отметили, что на допросе задержанные признались, что являются сотрудниками погранслужбы ФСБ России. Позднее стало известно, что суд арестовал россиян на 15 суток.

В свою очередь, Погрануправление ФСБ по Крыму сообщило, что арестованные просто сбились с маршрута. В ведомстве выразили надежду, что их вернут в Россию в ближайшее время в соответствии с нормами международного права.