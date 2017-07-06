В России появится ТОР "Южные Курилы"

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Правительство приняло решение о создании территории опережающего развития (ТОР) "Южные Курилы". Об этом сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Территория опережающего развития будет создана на Южных Курилах, передает "Интерфакс" слова вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

"Мы приняли решение о создании ТОР "Южные Курилы", будем вносить документы в правительство. Думаю, что в течение недели документы подготовим", - заявил он.

Трутнев сообщил, что уже нашелся инвестор на 500 миллионов рублей для рыбопереработки.

ТОР – экономическая зона с благоприятными условиями для привлечения инвестиций и улучшения жизни населения. В России ТОР действует на Дальнем Востоке, Курильских островах, в Калининградской области, Смоленской области и ряде моногородов.