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Европейский союз и Япония согласовали детали будущего соглашения о свободной торговле. Как сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган, документ станет самой значительной и далеко идущей сделкой по сельскому хозяйству в истории Евросоюза.

Евросоюз и Япония согласовали детали соглашения о свободной торговле. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству Фила Хогана.

"Сегодня Евросоюз и Япония договорились о деталях соглашения о свободной торговле", - говорится в сообщении.

По мнению еврокомиссара, документ является наиболее значительной и далеко идущей сделкой в области сельского хозяйства в истории Евросоюза. Он рассчитывает, что соглашение принесет "огромные возможности роста экспортерам" продукции Евросоюза.

