Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН

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Восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН отправлены в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Кроме того, он произвел ряд назначений. В частности, статс-секретарем - заместителем министра по чрезвычайным ситуациям стал Олег Баженов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей восьми генералов из структур МВД, МЧС, а также Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, в отставку отправлены глава МВД по Республике Тыва Александр Лобанов, первый замначальника ГУ на транспорте МВД Андрей Андреев, глава ГУ МВД по Кемеровской области Юрий Ларионов, начальник Контрольно-ревизионного управления МВД Евгений Барикаев, а также первый заместитель начальника Следственного департамента МВД Юрий Шинин.

Кроме того, от занимаемой должности освобожден прокурор Республики Бурятия Валерий Петров. Также глава государства снял с должности первого заместителя директора Федеральной службы судебных приставов Сергея Сазанова.

Вместе с тем, Владимир Путин назначил статс-секретарем - заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Олега Баженова. До этого он занимал должность замглавы ведомства. Ранее должность статс-секретаря - замглавы МЧС занимал Владимир Артамонов. Он был уволен указом президента в мае 2017 года.