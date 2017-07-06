Песков: Путин не ездил на новом российском VIP-лимузине

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Президент Владимир Путин видел прототип нового отечественного лимузина проекта "Кортеж", но не ездил на нем, поскольку машина еще не готова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слегка преувеличенной информацию о том, что Путин катался на новом российском VIP-лимузине проекта "Кортеж", передает Газета.ru.

"Нет, он не ездил - на прототипе ездить нельзя. Он чуть-чуть проехался, но не ездил, потому что это прототип, на нем еще ездить нельзя президенту", - объяснил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин опробовал новый отечественный лимузин VIP-класса.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, первая партия машин поступит в распоряжение ФСО в конце 2017 года.

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