В Москве из внедорожника священника украли канистру спирта
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Настоятеля храма из Кишинева ограбили на проспекте Мира в Москве. Неизвестные вытащили из его внедорожника ценности, предметы религиозного гардероба и канистру спирта.
В Москве ограбили молдавского священника. Инцидент произошел на парковке на проспекте Мира.
Как заявил потерпевший, неизвестные похитили из его внедорожника Land Cruiser подрясник, пояс, серебряный крест, деньги, планшет, документы, билет на самолет и пятилитровую канистру спирта.
По данным "МИР 24", ущерб настоятель храма в Кишиневе оценил в 300 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.