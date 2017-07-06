Европарламент призвал ЕС приостановить переговоры о членстве Турции

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Европарламент (ЕП) принял резолюцию, которая требует от Евросоюза (ЕС) немедленно приостановить переговоры с Турцией о вступлении страны в ЕС. ЕП сообщил, что Анкара пока не внесла необходимые поправки в Конституцию страны.

Европарламент призвал Евросоюз приостановить переговоры о вступлении Турции в сообщество до тех пор, пока Анкара не внесет надлежащие изменения в конституционную реформу. Соответствующая резолюция была принята на пленарной сессии в Страсбурге, сообщает РИА Новости.

"За" проголосовали 477 депутатов, "против" – 62 парламентария.

Кроме того, ЕП призвал Турцию отказаться от строительства первой в стране АЭС "Аккую", поскольку предполагаемый участок находится в регионе, подверженном сильным землетрясениям. Парламентарии настаивают на присоединении Анкары к конвенции об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

В свою очередь турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что прекращение переговоров о вступлении в ЕС может привести к самым негативным последствиям, передает его слова "Интерфакс".

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал религиозный фактор главной причиной, из-за которого страну не принимают в ЕС.

"Вы знаете, почему Турция не может вступить в ЕС уже 54 года? Причина совершенно понятна: ЕС — это христианский союз", - сообщил турецкий лидер.