Из-за взрыва на подстанции тысячи жителей Томска остались без света

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В Томске из-за взрыва на электроподстанции более 100 тысяч человек остались без света. Сообщается, что вся северная часть города обесточена.

Сотни домов обесточены из-за взрыва на подстанции в Томске. По предварительной версии, авария произошла из-за короткого замыкания. Пламя поднялось на несколько метров, потом повалили черные клубы дыма, передает "ТВ Центр".

Местные жители говорят, что у них было впечатление, что рванула мощная бомба. Сейчас на улицах Томска не работают даже светофоры. Возобновить подачу электричества обещают уже в ближайшее время.