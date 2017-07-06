Студотряды прибыли на стройплощадку Крымского моста
Теги: студенты строительство мост Крым
К строительству Керченского моста подключились студенческие отряды. В них входят учащиеся шести ведущих профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска.
Студенческие стройотряды прибыли на стройку моста в Крым. В летний семестр десятки студентов примут активное участие в возведении опор и транспортных подходов к Керченской переправе, передает "ТВ Центр".
Практика продлится до конца августа. В программе - шестидневная трудовая неделя с восьмичасовым рабочим днём. С учащимися будут проводить семинары и мастер-классы. Организаторы подготовили спортивные мероприятия и экскурсии по Таманскому полуострову. Для студентов предусмотрено трехразовое питание, проживать молодые люди будут в благоустроенных комнатах. Труд учащихся будет оплачен.
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