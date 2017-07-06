Британские ученые нашли связь между вшами и любовью к селфи

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Среди детей, имеющих смартфоны, 62,5% хотя бы раз страдали от вшей. К такому выводу пришли британские ученые. По их мнению, распространению вшей способствует любовь к селфи.

Ученые нашли связь между распространением вшей у детей и смартфонами. По данным Оксфордского университета, дети, у которых есть собственные гаджеты, рискуют подхватить паразитов больше, чем остальные. Об этом пишет Газета.ru.

Британские ученые ссылаются на данные, которые предоставили родители, обратившиеся в педиатрическое отделение. Среди детей со смартфонами "завшивленность" отмечалась у 62,5%, без гаджетов — 29,5%. Среди любителей селфи на вши жаловались 55% детей.

Однако ученые пока не говорят о прямой связи смартфонов и педикулеза. По их словам, результаты всего лишь поднимают "интересные вопросы".