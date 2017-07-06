Президент Южной Кореи призвал Ким Чен Ына встретиться с ним

Теги: В мире кндр южная корея

Для стабилизации ситуации на Корейском полуострове необходим диалог между Сеулом и Пхеньяном, считает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В связи с этим он изъявил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он также подчеркнул, что Сеул не желает развала Северной Кореи и не стремится к ее поглощению.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что контакт Сеула с Пхеньяном необходим. В связи с этим он подчеркнул, что встреча на высшем уровне состоится при условии, что она послужит снятию напряженности и конфронтации, передает РИА Новости.

Мун Чжэ Ин считает, что для стабилизации ситуации нужно развить контакт в "осмысленный диалог". "Если условия будут выполнены, я готов встретить с северокорейским лидером где и когда бы то ни было, если эта встреча послужит снятию напряженности и конфронтации", - отметил он.

При этом южнокорейский лидер подчеркнул, что для налаживания отношений будет недостаточно одной встречи. Однако важно начать это делать. В связи с этим он ждет решения Пхеньяна.

Также Мун Чжэ Ин отметил, что Сеул не желает развала Северной Кореи и не стремится к ее поглощению.

Вместе с тем, он призвал Ким Чен Ына возобновить встречи между родственниками, разобщенными расколом страны, а также посещение могил.

Президент Южной Кореи отметил, что КНДР должна наконец прекратить ядерные и ракетные испытания, а также найти путь к сотрудничеству с мировым сообществом. По его словам, это главное условие для мира в регионе.

Кроме того, Мун Чжэ Ин отметил, что в настоящее время "самым большим вызовом для Южной Кореи является ядерное вооружение КНДР". Он заявил, что "коммунистическое государство продолжает провоцировать мир", последние испытания межконтинентальной баллистической ракеты было "неправильным и разочаровывающим решением".

Читайте также:

США готовы применить военную силу против КНДР

Лавров: Россия и Китай представят СБ ООН свои инициативы по КНДР

Россия и Китай призвали КНДР объявить мораторий на ракетные испытания