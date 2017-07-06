В Подмосковье легализовали деятельность сельских старост

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Сельские старосты получили официальный статус в Подмосковье. Соответствующий законопроект Московская областная дума приняла сразу в трех чтениях.

Московская областная дума приняла в трех чтениях закон, согласно которому институт сельских старост в Подмосковье получил официальный статус, пишет "Русская планета".

Ранее практика работы сельских старост сложилась в таких городах, как Домодедово, Мытищи, Подольск, Ступино, Чехов и Рузском городском округе.

Сельский староста - выборное должностное лицо, посредник между органами местного самоуправления и населением.

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