Минсельхоз не исключил корректировки списка продэмбарго

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Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев не исключил, что перечень продукции, попавшей под российские контрсанкции, может быть скорректирован. При этом список стран, по словам главы Минсельхоза, скорее всего, останется прежним.

Список попавших под контрсанкции продуктов может быть скорректирован. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. При этом, по его словам, список попавших под контрсанкции стран, скорее всего, останется прежним.

"Список стран, скорее всего, сохранится действующий, при этом не исключаем корректировку перечня продукции", - сказал Ткачев

Страны Запада ввели санкции в отношении России после возвращения Крыма в ее состав в марте 2014 года. В ответ Россия ввела контрмеры, направленные на импортозамещение.

29 июня текущего года Евросоюз продлил до 31 января 2018 года срок действия санкций. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении контрсанкций на тот же срок.

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