Озеров заявил об уходе с поста главы оборонного комитета Совфеда

Теги: Политика совфед россия сенатор

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Озеров объявил об уходе со своего поста. Кроме того, он поблагодарил главу верхней палаты парламента Валентину Матвиенко за поддержку данного решения.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров объявил об уходе со своей должности по собственному желанию. Об этом сообщает Газета.ru. Данное заявление должно быть рассмотрено на заседании палаты 12 июля.

"Необходима ротация должностей в Совете Федерации, в комитете по обороне и безопасности также пришло время. Кроме того, я хочу сменить обстановку и ритм жизни", - приводит слова Озерова РИА Новости.

Он также поблагодарил главу верхней палаты парламента Валентину Матвиенко за поддержку данного решения. Озеров добавил, что остается в Совфеде в качестве сенатора от Хабаровского края.

Читайте также:

Матвиенко похвалила МИД за приостановку выплат взноса в Совет Европы

Совфед одобрил закон о создании реестра коррупционеров

Совфед одобрил кандидатуру главного военного прокурора

Совфед одобрил снижающие дефицит бюджета поправки

В Совфеде назвали нелепым ходом возможный выход США из договора РСМД