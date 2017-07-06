Путин похвалил новую российскую ракету X-101

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Ракета X-101, которую российские военные накануне использовали для уничтожения боевиков в Сирии, показала высокую степень надежности. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, нужно внимательно анализировать боевой опыт в Сирии для создания новых видов оружия.

Боевой опыт в Сирии должен быть внимательно проанализирован и использован для модернизации существующих систем вооружения, а также создания перспективного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

По его словам, российское оружие в ходе антитеррористической операции в Сирии показало свои надежность и возможности. В качестве примера Путин привел ракету X-101, которую накануне ВКС использовали для уничтожения террористов, пишет "Интерфакс".

"Хочу поблагодарить и военных, и конструкторов, разработчиков одной из наших новейших ракетных систем Х-101", - сказал президент.

Накануне в результате авиаударов самолеты ВКС России уничтожили в Сирии три крупных склада вооружений и боеприпасов запрещенной группировки "Исламское государство", а также командный пункт террористов в районе города Акербат. Удары были нанесены новейшими ракетами Х-101.

Х-101 является новейшей российской стратегической крылатой ракетой воздушного базирования. Она изготовлена с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражений цели составляет до 4,5 тысячи километров. Этот тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью.