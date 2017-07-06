Житель ЕАО умер от укуса коня

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В ЕАО в поселке Хинганск домашний конь укусил проходившего мимо 61-летнего местного жителя. Спустя некоторое время мужчина умер. По данным экспертов, смерть наступила в результате тупой травмы шеи и перелома гортани. Возбуждено уголовное дело.

В Еврейской автономной области расследуют смерть 61-летнего мужчины, которого за шею укусил конь, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, домашний конь находился на выгуле возле жилых домов поселка Хинганск Облученского района. Он укусил за шею проходящего мимо местного жителя, который спустя некоторое время скончался.

Эксперты заключили, что смерть наступила в результате тупой травмы шеи с переломом гортани.

Уголовное дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Отмечается, что правила выгула и безопасного для окружающих содержания домашних животных установлены законом ЕАО "О содержании домашних животных" еще в 2004 году.

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