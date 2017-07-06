В России снимут мультфильм и видеоблог про Ждуна

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Российская компания выкупила права на использование бренда "Ждун" у нидерландского скульптора Маргрит ван Брифорт. Его планируют перепродавать другим компаниями, которые будут выпускать со Ждуном игрушки, посуду и канцелярию. Одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний уже приобрела права на съемку мультипликационного сериала и видеоблога со Ждуном.

Компания CD Land приобрела у голландской художницы Маргрит ван Брифорт права на использование бренда "Ждун" в России и СНГ.

"Сейчас одна из ведущих коммерческих мультипликационных компаний приобрела у нас права на съемку мультипликационного сериала со Ждуном", - рассказал АГН "Москва" президент фирмы Юрий Цейтлин.

Он также сообщил о планах CD Land по созданию видеоблога с персонажем голландской художницы. В будущем бренд будут перепродавать крупным компаниями, которые будут выпускать со Ждуном игрушки, посуду и канцелярию.

Скульптура Маргрит ван Брифорт "Homunculus loxodontus" посвящена тем, кто сидит в очереди на прием к врачу. В России существо, похожее на тюленя и слона одновременно, прозвали Ждуном.

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