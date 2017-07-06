7 июля станет самым холодным днем месяца в Москве

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Пятница 7 июля станет самым холодным днем месяца в столице. Средняя суточная температура воздуха ожидается в пределах 11-12 градусов, что ниже нормы более чем на пять градусов.

Предстоящая пятница станет самым холодным днем месяца в столице. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"В пятницу в утренние часы в Москве 8-10 градусов, днем 15 градусов, и кратковременный дождь. Средняя суточная температура воздуха ожидается в пределах 11-12 градусов, что ниже нормы более чем на пять градусов. Это будут самые холодные сутки в текущем июле", - говорится в сообщении.

7 июля отмечается праздник Ивана-Купалы. Как правило, к этому дню воздух в столице становится по-настоящему теплым, а средняя максимальная температура достигает 22,5 градуса.

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